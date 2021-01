Der skal mere afstand mellem folk i busser og tog

Bus- og togselskaber skal sikre, at man ikke sidder direkte over for eller direkte ved siden af hinanden.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

Derudover bør DSB igen indføre krav om pladsbillet i regionaltog hurtigst muligt, lyder det.

»Rejseaktiviteten er heldigvis allerede meget lav, og nu beder vi transportvirksomhederne om at forhindre, at busser og tog fyldes mere end cirka halvt op«, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Han opfordrer derudover til, at man rejser uden for myldretiden og tager cyklen, hvis man har mulighed for det.

»Og hvis du kan se, at der allerede er mange i bussen eller metroen, du står og venter på, så tag dig tiden til at vente på den næste«, siger Benny Engelbrecht.

Op til transportselskaber at finde løsninger

På et pressemøde tirsdag oplyste statsminister Mette Frederiksen (S), at man igen øger afstandskravet fra et til to meter, som man kender det fra foråret 2020.

Det gælder både i butikker og generelt i det offentlige rum.

Skærpelsen af afstandskravet gælder foreløbigt frem til 17. januar.

Det er op til transportvirksomhederne selv at finde de konkrete løsninger.

Det understreges, at man fortsat skal bruge mundbind eller visir, hvilket har været et krav i al kollektiv transport siden 22. august.

