Sundhedsministeren: Ny vaccine styrker vores vigtigste corona-våben

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) glæder sig over, at EU-Kommissionen onsdag har godkendt coronavaccinen fra den amerikanske medicinalvirksomhed Moderna.

»Endnu en vaccine mod covid-19 er netop godkendt. Det betyder, at vores vigtigste våben i kampen mod virusset nu bliver stærkere«, siger han i en pressemeddelelse.

Danmark har sikret sig vaccinedoser fra Moderna til at vaccinere tre millioner danskere med de to stik, som vaccinen kræver for at opnå fuld effekt.

Modernas vaccine er den anden coronavaccine, som er godkendt til brug i EU-landene.

Den første vaccine fra Pfizer og BioNTech blev godkendt kort før jul og blev taget i brug i Danmark 27. december.

En procent vaccineret

Siden da er i alt 63.312 personer – svarende til 1,08 procent af befolkningen – blevet vaccineret ifølge den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

»De allermest sårbare borgere på vores plejehjem vil allerede inden ugens udgang være tilbudt deres første vaccination, og det samme gælder mange af frontmedarbejderne i sundhedsvæsenet, som er særligt udsatte for smitte«, siger Magnus Heunicke.

»Nu gælder det gruppen af mennesker i særlig risiko over 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp«.

Vaccinen fra Moderna skal ikke opbevares under samme ekstremt lave temperaturer som vaccinen fra BioNTech og Pfizer, hvilket gør det lettere at transportere og håndtere vaccinen.

»Med to typer vacciner har vi flere muligheder for at vaccinere mod covid-19«, siger Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

»Og selv om vi hidtil ikke har haft udfordringer med at få de første vacciner ud til kommuner og landsdele, så bliver det endnu lettere at få Modernas vacciner fordelt i alle egne af Danmark, Færøerne og Grønland«.

EU-Kommissionen har godkendt Modernas vaccine efter anbefaling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

EMA har siden november gennemgået dokumentationen for vaccinens sikkerhed og effekt.

Og konklusionen lyder, at vaccinens evne til at beskytte mod coronavirus opvejer de mulige bivirkninger, som den kan medføre.

ritzau