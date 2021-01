Lykketoft: Nej til rigsret vil være brud på praksis

Det er fortsat uklart, om statsminister Mette Frederiksen og resten af Socialdemokratiet vil stille tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) for en rigsret.

Men da Socialdemokratiet i 1993 stemte for, at tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) skulle for rigsretten i forbindelse med tamilsagen, var det efter et forløb meget lig det, Folketinget har været igennem i de seneste uger.

Sådan lyder det fra tidligere partiformand Mogens Lykketoft (S), der var blandt de socialdemokrater, som 11. juni 1993 stemte for rigsretssagen mod Ninn-Hansen.