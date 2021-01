Søren Pape er imponeret: »Jeg vil tro, at alle børn i Gentofte på et tidspunkt har trykket hans hånd eller fået et brev fra ham«

Ved juletid kom et kort ind ad døren hos en borger i Gentofte Kommune. På kortet stod en personlig hilsen fra borgmester Hans Toft, skrevet i hånden med fyldepen. Borgmesteren takkede for indsatsen i et af kommunens opgaveudvalg. Borgeren, som aldrig har stemt på borgmesteren, konstaterede imponeret hen over gløggen, at den slags håndskrevne julekort måtte Hans Toft have sendt tusindvis af.

Og det er lige præcis det, som Hans Toft er god til: At se, mødes med og anerkende sine borgere. Uanset om du spørger partifæller, bysbørn eller politiske modstandere, så får du samme svar: Hans Toft er overalt.