Politiet kan identificere en række brancher, der går igen i svindel med coronahjælp

FAKTA

Svindelsager

Sagerne om svindel med corona-hjælpepakker pibler frem i landets politikredse. Der er endnu kun faldet dom i få af sagerne. Her er en dom, en tiltale og en sigtelse.

Biludlejer dømt i landsretten. I den første sag om corona-svindel, som nåede landsretten, blev en 29-årig mand fra Glostrup idømt to år og tre måneders fængsel.





Svindel for en halv million. En direktør i en række små virksomheder i Næstved skal for retten 3. februar. Hun er tiltalt for at have svindlet for over 500.000 kroner.

Profileret ejendomsmægler sigtet. Ifølge EjendomsWatch skal ejendomsmægleren havde søgt lønkompensation til 16 medarbejdere i sin virksomhed, selvom der ifølge myndighedernes oplysninger ikke er ansat 16 personer.

