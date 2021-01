'Statens dummebøde' gør det svært for dømte at slippe af med gæld, når de kommer ud af fængslet

Renten er historisk lav.

Sådan er det i hvert fald for de fleste af os, men for folk, der bliver dømt i straffesager, er det ikke tilfældet. I 2017 indførte det daværende Folketing en tilskrivning på 8,05 procent i årlige renter for sagsomkostninger i straffesager. Det er Gældsstyrelsen, som har til opgave at kradse pengene ind.

To af regeringens støttepartier, SF og Radikale, mener, at det er nødvendigt at se på renteniveauet.

»Vi ved fra forskning, at det i forvejen er svært for folk at komme på rette fod, når de bliver løsladt til en stor gæld, og når man så samtidig pålægger dem en rente, som er meget højere end den normale rente for lån, så er det klart, at det er svært at få skabt sig et liv uden for fængslet«, siger SF’s retsordfører Karina Lorentzen.

Karina Lorentzen mener, at det er et problem, at renten er så høj, at mange løsladte reelt ikke har mulighed for at betale af på deres gæld, hvis de får et arbejde, men kun kan betale de løbende renter.