Professor: Det er et relevant spørgsmål at rejse, om vaccineproducenterne skal have ophævet licenserne

Ansporet af Pfizers udmelding om, at de kommer til at levere færre doser vaccine i slutningen af januar og begyndelsen af februar end først forventet, kom professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet Jens Lundgren til at tænke på hiv-smitte i den tredje verden i begyndelsen af 00’erne.

Her valgte en række lande, mest berømt Brasilien, at ophæve patentbeskyttelsen på nogle af de medikamenter, det kræver at behandle hiv, og begyndte at producere dem selv i stedet for at købe dem fra store medicinalkoncerner.

»Det betød, at flere firmaer måtte overlevere licenserne på deres medicin, og så blev produktionen kraftigt accelereret, og det er sådan set grunden til, at mange flere mennesker fra den tredje verden får behandling mod hiv nu«, siger Jens Lundgren og kommer så til den aktuelle situation:

»Spørgsmålet er, om vi på nuværende tidspunkt står i en lignende situation. Inspireret af Pfizers udmelding, så ville det være et værdigt modtræk at sige, at der er en klausul, så vi kan gøre det på en anden måde. Det slog mig, at det var et relevant spørgsmål at rejse. Hvorfor gør vi ikke det?«, siger han.