Frost frister folk til at gå ud på tynd og farlig is

Nogle steder i landet har folk søndag vovet sig ud på tynd is. Det har fået politiet til at advare om risikoen, og i enkelte tilfælde er betjente rykket ud med en løftet pegefinger.

Således har Østjyllands Politi på Twitter brugt store bogstaver. ’Isen er USIKKER’, lyder beskeden søndag eftermiddag.

Konkret er det meldinger fra Lystrup, som har fået politiet til at advare børn og voksne mod at gå ud på søer og branddamme, oplyser vagtchefen. Aarhus Kommune er blevet kontaktet for at få sat skilte op.

I København er der en årelang tradition for, at frostens komme lokker folk ud på for eksempel Sortedamssøen.

»Da det var på sit højeste, var der mellem 20 og 30 personer ude på søen«, fortæller vagtchef Henrik Svejstrup i Københavns Politi om situationen søndag.

Ingen bøder

Mens betjente på den ene side af søen var beskæftiget med at kalde folk ind på land, vandrede personer på den modsatte side ud på isen, beretter han.

Også færdsel på søen i Fælledparken, Ryvangens Naturpark og andre steder fik politiet meldinger om.

»Det var dialogbaseret«, siger vagtchef Henrik Svejstrup om politiets tilgang.

Ingen fik altså bøder.

Søndag eftermiddag modtog Midt- og Vestsjællands Politi en bekymret anmeldelse om en person på isen på Roskilde Fjord, oplyser vagtchefen. Derfor opfordrer politikredsen børn og voksne til ikke at gå ud på søer, branddamme og fjorde.

I flere andre politikredse har betjente dog ikke være optaget af lignende hændelser, lyder det ved 17-tiden.

ritzau