Enhedslisten vil lave en helgardering for at få Støjberg dømt, og Liberal Alliance bakker op

Mens det allerede i sidste uge stod klart, at der er flertal for en rigsretssag mod tidligere minister Inger Støjberg (V), er det fortsat uvist, hvad hun præcist skal anklages for.

Og forud for at partierne tirsdag mødes for at diskutere det, lægger to partier nu op til, at man både forsøger at få hende dømt for de ulovlige adskillelser af asylpar i 2016 og for at tale usandt. Det skal ifølge Enhedslisten som en slags helgardering gøre det mere sandsynligt at få Støjberg dømt, hvis hun ikke bliver dømt for de ulovlige adskillelser.

»Jeg synes virkelig, vi skal overveje, om det, at Inger Støjberg har løjet over for Folketinget, ikke skal stå selvstændigt (i anklageskriftet, red.), fordi det er jo ret alvorligt ikke at give sandfærdige oplysninger til Folketinget. Og hvis det kun tæller med som en skærpende omstændighed, kan det jo være, at det slet ikke bliver regnet med, hvis hun skulle blive frifundet for den ulovlige indkvartering. Jeg mener, det er så alvorligt, at det bør stå selv«, siger retsordfører Rosa Lund (EL).

Forslaget harmonerer dog dårligt med det, de to advokater, som Folketinget har hyret til at rådgive sig, har lagt op til. De to advokater tager i deres fem sider lange notat stilling til tre forskellige kritikpunkter af Støjberg.