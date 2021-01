Borgmester: Vi fik aldrig tilbud om kviktest til plejehjem

Talte regeringen med to tunger om kviktest af personale på plejehjem, som skulle forhindre at medarbejdere bar coronasmitte ind til de gamle og svage beboere?

Justitsminister Nick Hækkerup (S) havde torsdag hasteindkaldt alle landets borgmestre med det formål at give dem en opsang for ikke at have benyttet et påstået tilbud om kviktest af personalet.

Nu synes en e-mail at vise, at Sundheds- og Ældreministeriet havde aflyst muligheden for at kvikteste plejehjemspersonalet, selv om det var sundhedsminister Magnus Heunicke (S) selv, der på et pressemøde 29. december kaldte til kviktest af plejepersonale.