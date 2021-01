Mattias Tesfaye vil have land til modtagecenter på plads om et år

Efter flere års uklarhed om Socialdemokratiets kontroversielle valgløfte om etablering af et modtagecenter for asylansøgere uden for Europa lægger udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) nu hånden på den politiske kogeplade.

Tesfaye fortæller, at regeringen har indsnævret feltet af lande, som Danmark vil gå i realitetsforhandlinger med, til »en god håndfuld«. Ministeren siger samtidig, at han anser det for realistisk at sætte adresse på det ukendte land inden for et år.