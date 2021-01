Ulovlig tvang: Ombudsmand vil kulegrave psykiatri

Folketingets Ombudsmand vil foretage en nærmere undersøgelse af, om der i større omfang anvendes ulovlig tvang mod patienter på de psykiatriske afdelinger i Danmark.

I løbet af dette år vil ombudsmanden besøge 11 psykiatriske afdelinger og undersøge, om afdelingerne overholder reglerne for, hvornår der må bruges tvang, og om de har fokus på at nedsætte brugen af tvang som for eksempel bæltefikseringer.

»Psykiatriske patienter befinder sig ofte i en sårbar situation, og de kan blive udsat for meget indgribende foranstaltninger. Og det er derfor vigtigt, at der også er fokus på at overholde deres rettigheder«, siger Folketingets ombudsmand, Niels Fenger.

Baggrunden for hans undersøgelse er, at det to gange i det seneste halve år er blevet dokumenteret, at psykiatriske patienter ulovligt bliver udsat for tvang og indgreb i deres personlige frihed.

I september blev Danmark dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg for at have overtrådt forbuddet mod tortur og anden umenneskelig behandling ved at have bæltefikseret en ung mand i 23 timer, selv om patienten ikke var til fare for sig selv eller andre.

Og i december offentliggjorde Ombudsmanden en undersøgelse, der viste, at patienter på 17 psykiatriske afdelinger var blevet udsat for ulovlige indgreb i deres frihed. Patienterne havde blandt andet fået åbnet deres post, var blevet kropsvisiteret eller frataget deres telefon uden lovhjemmel.

Flere udsættes for tvang

I 2014 indgik Sundhedsministeriet en aftale med Danske Regioner, der driver de psykiatriske afdelinger, om, at anvendelsen af bæltefikseringer skulle halveres frem til 2020, samtidig med at brugen af andre tvangsindgreb skulle falde. Regionerne fik tilført flere penge til at løse opgaven.

Men en statusrapport, som Sundhedsstyrelsen udgav i november, viste, at det nærmest er gået modsat. Der har ganske vist været et fald i anvendelsen af bæltefikseringer, men brugen af andre tvangsindgreb som tvangsindlæggelse og tvangsmedicinering er steget, og det samme er antallet af patienter, der udsættes for tvangsindgreb.

Ombudsmanden oplyser, at han, når han besøger de 11 psykiatriske afdelinger, vil undersøge, om der er »tilstrækkeligt fokus på at forebygge og nedbringe brugen af tvang på de psykiatriske afdelinger«.

»Ifølge psykiatriloven må personalet først anvende tvang, når de har gjort alt, hvad der er muligt, for at få patienten til at medvirke frivilligt til behandlingen. Når personalet anvender tvang, skal det gøres så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten«.

Ombudsmanden havde under sine tilsynsbesøg på 17 psykiatriske afdelinger i 2019 og 2020 opdaget, at ledelsen havde indført regler i deres husordener om, at de for eksempel kunne åbne patienternes post, kropsvisitere patienterne, fratage dem deres telefon, forbyde dem at bruge deres computer eller indføre besøgsforbud.

Der var ingen lovhjemmel

Det fik ombudsmanden til at spørge Sundhedsministeriet, hvilken lovhjemmel de psykiatriske afdelinger havde til at foretage så vidtgående indgreb i patienternes frihed. Svaret fra ministeriet var, at der ikke var nogen lovhjemmel.

Sagen, som Danmark tabte ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg i september, afslørede, at de psykiatriske afdelinger i årevis har brudt loven om, at en patient kun må bæltefikseres, hvis patienten er til umiddelbar og konkret fare for sig selv eller andre.

Lægerne havde i stedet – med regionernes støtte – indført en regel om, at hvis man mente, at en patient var potentielt eller latent farlig, var det nok til at bæltefiksere patienten. En række patienter har derfor oplevet, at de kom til at ligge fastspændt i mange timer, dage, uger og måneder, selv om de lå helt apatiske hen og ikke viste nogen som helst tegn på fare.

Denne praksis og tolkning er blevet godkendt af Retslægerådet og af domstolene, men domstolen i Strasbourg fastslog, at det var i klar strid med bemærkningerne til psykiatriloven.

Formanden for Den danske Dommerforening, Mikael Sjöberg, erkendte, at dommerne ikke havde gjort deres arbejde ordentligt, og han lovede, at dommerne vil rette sig efter dommen fra Strasbourg.

Sagen får Folketingets ombudsmand til at bebude, at han vil undersøge, om lægerne på de psykiatriske afdelinger kun anvender tvang, når betingelserne er opfyldt, ligesom ombudsmanden vil efterprøve, om der er dokumentation for, at de overholder reglerne.