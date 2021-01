Professor i strafferet: Demonstranter risikerer lang fængselsstraf for dukkeafbrænding

»Hun må og skal aflives!«

Sådan stod der på et skilt på en dukke, som forestillede statsminister Mette Frederiksen, og som blev hængt op i en lygtepæl under lørdag aftens Men In Black-demonstration i København. Demonstranterne jublede, da dukken blev fortæret af flammer, men dukkeafbrændingen kan koste bagmændene dyrt. Foreløbig er tre anholdt og en fjerde eftersøgt.

To af mændene blev fængslet ved et lukket grundlovsforhør tidligere indtil 19. februar, mens den tredje fremstilles i morgen formiddag. Grundlovsforhøret var lukket, fordi den fjerde mand, som stadig er på fri fod, ikke skal kunne orientere sig om sagens beviser gennem medierne.

De to mænd blev sigtet efter straffelovens paragraf 113 om angreb på regeringen, hvilket kan give op til 16 års fængsel, men dommeren mente ikke, at der var belæg for at fængsle demonstranterne efter denne meget alvorlige paragraf.

De blev i stedet fængslet for brud på straffelovens paragraf 115 samt 266. Førstnævnte handler om forbrydelser mod regeringen. Sidstnævnte handler om trusler. De to fængslede demonstranter har bedt om tid til at overveje, hvorvidt de skal kære fængslingen.