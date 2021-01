Risikerer at tabe milliardudbud: Danskernes coronatests flyder på poderes private mobiler og WhatsApp

Navne, cpr-numre, telefonnumre og oplysninger om positive coronatests. Disse følsomme sundhedsdata har flydt i ugevis på private telefoner og den Facebook-ejede beskedtjeneste WhatsApp blandt alle podere og administrative ansatte i Medicals Nordic.

Firmaet har sammen med SOS International tilbudt gratis kviktests til borgerne på vegne af staten og regionerne siden midt i december.

De to firmaer vandt sammen i sidste uge et offentligt udbud om at levere kviktests til 4 af landets 5 regioner fra på mandag. Ordren er vurderet til en værdi af op mod 1 milliard kroner.

Gennem nogle dage har Politiken via en ansat haft adgang til den WhatsApp-gruppechat, som over 50 nuværende og tidligere medarbejdere ved podestationen på Københavns Hovedbanegård/DGI Byen har benyttet. Gruppechatten på det sociale medie har været brugt som platform til at uploade billeder med følsomme personoplysninger om de borgere, der kort forinden er blevet testet positive for covid-19.