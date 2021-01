Efter kritik lægger forskere ny undersøgelse frem: Lyntests er langt mere pålidelige, end myndighederne har påstået

Men derfor skal projektets konklusioner indtil videre også tages med forbehold, siger von Buchwald:

»Vi tager forbehold for eventuelle oversete metode- og regnefejl i pre-print-udgaven, som vil kunne påvirke brugbarheden af resultatet«, siger Christian von Buchwald og fortsætter:

»Vores ambition er fortsat, at vi hurtigst muligt kan få resultaterne kigget efter i sømmene af uvildige forskere, så myndighederne har valide data at navigere ud fra«, tilføjer han.

PCR finder dem med små mængder virus

Lektor i medicinalbiologi Peter Kamp Busk anbefaler, at staten skrotter de langsomme PCR-tests i det såkaldte samfundsspor i Testcenter Danmark for i stedet at tilbyde borgerne lyntests. Foruden at være hurtigere, er de også langt billigere, påpeger han. Også pandemiforsker Lone Simonsen og professor i global sundhed Christine Stabell Benn har længe argumenteret for, at kviktests er at foretrække som samfundets våben mod smittespredning.

Hvor PCR-testen først giver svar efter et døgn eller mere, så giver kviktesten svar efter et kvarter. Det betyder, at den smitsomme sosu-assistent, sygeplejerske, pædagog eller slagterimedarbejder straks kan tages ud af ligningen, ligesom smitteopsporingen kan gå i gang øjeblikkeligt.