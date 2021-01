Jura-ekspert efter dukkeafbrænding: Borgeren har ret til at ytre sig på ubehagelige, chokerende og stødende måder

Når man sætter sig ned og skriver på et skilt, at ’hun må og skal aflives’, sætter det på en dukke og hænger den op i en mast, så kan der vel ikke være tale om andet end en mulig dødstrussel?

»Jo, det kan der godt. Her skal vi starte med at fastslå, at borgeren har ret til at ytre sig også på bøvede, fjollede og useriøse måder og på ubehagelige, chokerende og stødende måder. At skrive noget så plat som, at Mette Frederiksen må og skal aflives, fordi hun har brugt det udtryk omkring minkene, at de må og skal aflives, er for mig at se ikke nok til, at der kan være tale om en konkret trussel. Der skal mere til«.