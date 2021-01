Statsministeren var alene om at lukke Danmark ned i marts: Brostrøm prøvede at undslippe flere pressemøder, fordi han var uenig

Og det ender altså med, at der kommer en »stor afvigelse« mellem det antal intensivpladser på sygehusene, man reelt får brug for tilbage i marts, og så den prognose, regeringen har besluttet at styre efter.

Efterfølgende bliver det »klart«, at det har været »uhensigtsmæssigt«, at myndighederne har besluttet at lukke så stærkt ned for aktiviteten andre steder på sygehusene for at forberede sig på en bølge af coronapatienter, der aldrig blev så kraftig, som prognosen forudsagde.

Eksperterne mener ikke, man kan konkludere, at beslutningerne på dette område altså har været forkerte.

»Men man kan diskutere, om beslutningsgrundlaget i situationen er tilstrækkelig nuanceret, og om man forholder sig fuldt ud hensigtsmæssigt til usikkerheden, som knytter sig til beslutningen«, lyder konklusionen i rapporten, der nævner, at det endnu mangler at blive tilstrækkeligt belyst, hvilke konsekvenser det reelt har haft på andre patientgrupper, at man valgte at lukke så kraftigt ned for aktiviteten på sygehusene.





Økonomi fik først fokus sent

I den akutte epidemi fokuserede regeringen længe på primært folkesundheden og epidemihåndteringen fremfor samfundsøkonomien, står der også i rapporten.

»Det ligger imidlertid i regeringens klare forsigtighedsprincip, at hensynet til folkesundheden har førsteprioritet, og hjælpepakkerne fremstår i denne situation som den nødvendige følgeforanstaltning og følgeomkostning ved den valgte og klart prioriterede strategi«.

»Det er efter udredningsgruppens vurdering baggrunden for, at regeringen først i maj måned nedsætter en økonomisk ekspertgruppe, som skal vurdere de økonomiske aspekter af den valgte strategi«.

Klokken 14 præsenterer Jørgen Grønnegård Christensen eksperternes rapport på Christiansborg.