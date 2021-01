Mette Frederiksen reagerer på kritisk rapport: Nedlukningen sidste år var et politisk valg

Statsminister Mette Frederiksen (S) har »meget svært ved at se«, at man kan sidde tilbage med et indtryk af, at regeringens beslutninger om den første nedlukning i foråret baserede sig udelukkende på anbefalinger fra sundhedsmyndigheder eller andre myndigheder.

Det er statsministerens reaktion på den rapport fra den ekspertgruppe, som professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen har stået i spidsen for, og som blev fremlagt fredag.

Her fastslår gruppen, at der ikke findes skriftligt bevis for, at der var en myndighed, der direkte anbefalede regeringslederen at lukke Danmark ned i den første lockdown 11. marts sidste år. Det sker efter, at eksperterne har gennemgået alle de mails, notater og referater om sagen, som de har kunnet opstøve hos ministerier og myndigheder.