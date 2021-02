Det var en besværlig og lang proces for Ilknur Kekec Coban at få et dansk statsborgerskab. Det får historisk få

Ilknur Kekec Coban kigger ud over en kold kunstgræsbane mellem etagebyggerierne i Høje-Taastrup ved København. I den lokale fodboldklub har den 28-årige kvinde, som er født og opvokset her i landet, trukket et så stort læs for at få piger med indvandrerbaggrund til at spille fodbold, at hun i 2017 modtog partiet Venstres Frihedspris for sin indsats for fællesskabet.

»Jeg var stolt og beæret over anerkendelsen, men jeg ville ønske, at jeg også var blevet anerkendt som dansker og havde fået statsborgerskab«, siger hun.

Det skete først et par år senere, i 2020, efter en lang og besværlig ansøgningsproces.

Det er blevet sværere og sværere at erhverve sig et rødbedefarvet dansk pas. Antallet af personer, som fik tildelt dansk statsborgerskab, var i 2019 således på sit laveste niveau set over de seneste 40 år.

Det viser en analyse fra Danmarks Videnscenter for Integration. Antallet af udlændinge, der blev tildelt dansk statsborgerskab, var i 2019 på 1.781 personer. Det er det laveste niveau siden 1979.