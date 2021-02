Vi skal vaccineres igen og igen og ...

Den brasilianske by Manaus er blevet kendt i hele verden. Her dør patienter nu af iltmangel. Sundhedssystemet er kollapset for anden gang på grund af en ny og supersmitsom coronavariant. Eksperterne vurderede ellers, at der var flokimmunitet i byen. Alligevel har den nye virusvariant overtaget.

Dens slags mutanter giver viruseksperter og politikere søvnløse nætter. For tænk, hvis denne brasilianske variant – eller helt nye mutanter i andre hjørner af kloden – giver pokker i de bekostelige vacciner, der lige nu rulles ud med stor hastighed i velstillede lande som Danmark.

Det er et globalt wakeupcall. Før pandemien ramte verden, havde de færreste stater, regeringer eller medicinalgiganter intentioner om at udvikle vacciner. Det fortæller direktør Rasmus Bech Hansen fra det britiske analyseinstitut Airfinity med speciale i den globale medicinalindustri.

»Hidtil har det faktisk ikke været en særlig god forretning at producere vaccine. Tager du eksempelvis et lægemiddel som diabetes, skal sukkersygepatienterne jo have det resten af deres liv. Vacciner er som regel kun interessante i en periode, indtil virus er slået ned«, siger Rasmus Bech Hansen og tilføjer: