Tiltalt politileder: »Ingen har sagt til mig: »Olsen, sørg for, at ingen ser de flag!««

Efter at have være suspenderet fra tjeneste i mere end to år forsvarer en vicepolitiinspektør sin optræden ved et statsbesøg af Kinas præsident i 2012. Det sker ved en afhøring i Tibetkommissionen fredag.

Tidligere har kommissionen slået fast, at Claus Hjelm Olsen var ansvarlig for en generel klart ulovlig ordre. Borgeres ytringsfrihed blev krænket. Og han kom også med urigtige og vildledende oplysninger, som blev givet videre til Folketingets retsudvalg, har kommissionen konkluderet.

»Jeg har sgu aldrig kørt en opgave for at krænke nogens muligheder for at blive set. Men jeg har forsøgt at sikre, at de mennesker i hvert fald kom af med deres budskab«, siger han.

»Ingen har sagt til mig: »Olsen, sørg for, at ingen ser de flag!««.

En demonstration på Højbro Plads blev søgt skjult med store politibiler, da præsident Hu Jintaos omfattende kortege kørte til Christiansborg. Dermed blev demonstranter fra blandt andet Støttekomiteen for Tibet hindret i at ytre sig over for den besøgende magthaver, har kommissionen konkluderet. Siden har politiet udbetalt erstatning for indgrebet til cirka 100 borgere.

Anden leder nægter at lade sig afhøre

Gennem flere år har politiet gennet demonstranter, som kinesiske ledere ikke ønsker at se, væk. I 2002 blev en lille flok tilhængere af bevægelsen Falun Gong således ført om bag en hæk ved Hotel Radisson, hvor en premierminister boede.

Men i 2012 ønskede Claus Hjelm Olsen som den ansvarlige planlægger i Københavns Politi faktisk at lade demonstranter komme tættere på end ved tidligere lejligheder.

»Der blev mere rum og synlighed, end man havde oplevet tidligere«, forklarer han.

Under afhøringen sammenligner han de officielle besøg med private situationer, hvor man inviterer gæster. Alt skal helst gå glat. Gæsterne skal have en god oplevelse.

I øvrigt er det mere end to år siden, at Claus Hjelm Olsen har været på arbejde. Han er suspenderet, fordi han i foråret 2018 blev tiltalt i en straffesag. Sammen med en anden politileder beskyldes han for at have løjet for en dommer om indgrebene i 2013. Han nægter sig skyldig, men sagen er udsat med henvisning til Tibetkommissionens arbejde.

Claus Hjelm Olsens nære ven har skrevet et dokument, der kaldes ’En tænkt situation’, og heri skitserer han en forestilling om, at Olsen og den anden leder i retsmødet i 2013 ikke kunne oplyse, at de faktisk havde været for nidkære. For så ville de inkriminere sig selv og altså tilstå ulovlige indgreb.

»Jeg kan ikke genkende at have været for nidkær«, siger Hjelm Olsen og lægger dermed afstand til kammeratens papir.

Den anden leder, Henrik Orye, kom dengang i 2012 ifølge kommissionen på politiradioen med kommandoen »tag flaget fra dem!«. Han har besluttet ikke at lade sig afhøre.

ritzau