Der spares på podernes handsker og sprit hos skandaleramt leverandør af lyntests

Engangshandsker, der ikke bliver skiftet efter en prøvetagning. Kontaktflader og prøverum, der kun sjældent bliver sprittet af mellem patienterne. Og ufaglærte 18-20-årige, der kastes ud i opgaven med at næsepode borgere efter korte oplæringskurser fra jævnaldrende ufaglærte.

Sådan lyder beskrivelsen af sikkerheds- og hygiejneforholdene på testcentrene i Medicals Nordic fra en række nuværende og tidligere ansatte. Firmaet har sammen med SOS International fået tildelt den vitale samfundsopgave at levere en kapacitet på 83.000 lyntests hver dag til borgere og offentligt ansatte over det meste af Danmark.

En nyansat medarbejder fortæller, hvordan han har haft en »bizar« første arbejdsuge. I mandags fik han et kort opstartskursus, hvor en 18-årig fyr demonstrerede podningsteknikken og oplyste ham og en håndfuld andre nyansatte om, at de ikke behøvede at skifte engangshandsker mellem hver patient. Dagen efter blev han sendt ene mand ud i en bil for at teste på en række plejehjem. Og i fredags mødte han ind på et testcenter, hvor den ansvarlige supervisor for alle de ansatte var en 18-19-årig, der satte en nystartet medarbejder i sving med at teste borgere uden overhovedet at have fået nogen oplæring.

»Det er under al kritik, hvad der foregår, og firmaet er slet ikke den her store opgave voksen«, siger kilden, der ønsker at være anonym, men hvis identitet er redaktionen bekendt.