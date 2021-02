Forsker: Stramt forlig på det statslige område vil smitte af på de andre offentlige overenskomster

Der bliver ikke meget ekstra at gøre godt med for alle offentligt ansatte i de kommende tre år. Med en beskeden samlet økonomisk ramme på 6,75 procent i aftalen mellem staten og de statsansattes fagforbund er sporene lagt fast for de kommende forhandlinger for ansatte i kommuner og regioner.

Det vurderer arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen fra forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier, FAOS, ved Københavns Universitet.

»Det har været meget vanskelige forhandlinger, fordi det ikke i oplægget til den økonomiske ramme fra Finansministeriet har været muligt at tage højde for den økonomiske betydning af den anden bølge i coronapandemien«, siger Nana Wesley Hansen.