Professor: Politikerne kan med fordel tale til vores håb fremfor vores frygt

Der er blevet manet til alvor og frygt på mange pressemøder de seneste 10 måneder, hvor pandemien har været en realitet. Hvem husker ikke den grønne og den røde kurve? Men er håbet i virkeligheden lige så godt til at motivere os som frygten? Det har Hope-projektet på Aarhus Universitet undersøgt i et nyt videnskabeligt forsøg.

Sagen er, at kommunikationen i første bølge i høj grad byggede på frygt, forklarer professor Michael Bang Petersen, som står i spidsen for Hope-projektet, der er etableret for at følge danskernes adfærd under pandemien. Mantraet var, at vi skulle »flade kurven ud«, så hospitalerne ikke blev overbelastede. Det kunne godt være, at vi skulle smittes, men vi skulle flytte smitten frem i tiden. Det scenarie har vaccinerne ændret, siger professoren.

»Dem, der ikke bliver smittet nu, kan helt undgå at blive syge, hvis vi kan holde smitten nede, indtil vaccinerne er her. Derfor har vi testet et scenario, hvor du ikke bare flytter smitten, men kan fjerne den helt, hvis du holder ud til målstregen. Det er et scenarie med håb«.