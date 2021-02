PET-chef: Vi har gjort nogle bekymrende fund i terrorsag

I terrorsagen, hvor 13 er sigtet og varetægtsfængslet, har Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Midt- og Vestsjællands Politi fundet komponenter og ingredienser til at lave en bombe. Desuden har politiet fundet en pumpgun, en jagtriffel med kikkertsigte og et IS-flag.

Det siger Flemming Drejer, der er operativ chef hos PET, på et pressemøde fredag formiddag.

»Det bekræfter os i, at de her mennesker kan være inspireret af militant islamisme«, siger Flemming Drejer.

Han kalder fundet »bekymrende«, men vurderer også, at et angreb ikke har været nært forestående.

»Det er vores vurdering, at der ikke var nogen nærliggende fare. Der var ikke noget, der var blandet sammen, så det udgjorde en fare for de omkringværende«, siger Flemming Drejer.

På pressemødet sagde politidirektør fra Midt- og Vestsjællands Politi, Lene Sørensen, at sagen er baseret på en mistanke om, at flere personer på Sjælland har planlagt et terrorangreb i Danmark eller Tyskland.

Tidligt fredag morgen er seks personer blevet fængslet i sagen efter et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk.

I forvejen er syv personer sigtet og varetægtsfængslet i sagen for at have planlagt et eller flere terrorangreb eller medvirket til forsøg på terror. De er varetægtsfængslet frem til 2. marts.

Hvad relationen mellem de seks fængslede og de oprindelige syv er, ville hverken PET eller politiet uddybe.

Sagen mørklagt

Fængslingerne følger efter en større politiaktion i Holbæk og på andre adresser på Sjælland sidste weekend. I samarbejde med Midt-og Vestsjællands Politi gennemførte PET fra lørdag til mandag en større politiaktion.

Ifølge TV 2 er der tale om i alt otte mænd og fem kvinder, som er anholdt i Danmark. Dertil kommer en mand, som er anholdt i Tyskland.

»Baggrunden for aktionen er mistanken om forberedelse af terrorangreb med et militant islamistisk motiv«, skriver PET i en pressemeddelelse.

Grundlovsforhørene i sagen har været holdt for dobbeltlukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, statens sikkerhed og fremmede magter.

Politiet har i flere dage været tavse om sagen, men torsdag kunne flere tyske medier – blandt andet Spiegel – fortælle om en terrorsag, hvor tre brødre af syrisk herkomst tilsyneladende er hovedmændene.

Tråde til Tyskland

Ifølge de tyske medier er to af brødrene anholdt i Danmark, mens den tredje blev anholdt i Tyskland.

Spiegel skriver, at det tyske politi i sidste uge kom på sporet af brødrene, da den ene, som er 33 år og bor i Danmark, over nettet foretog en mistænkelig bestilling hos en forhandler i Polen.

Bestillingen lød på fem kilo svovl og fem kilo aluminiumspulver, som skulle leveres til hans 36-årige storebrors adresse i Dessau i Tyskland.

Men da politiet dukkede op hos den 36-årige, var der hverken spor af de bestilte kemikalier eller storebroren. Man fandt dog krudt i form af kilovis af kanonslag, lunter og andet fyrværkeri.

Ifølge Spiegel fandt politiet endvidere et hjemmelavet IS-flag og en koran, hvor passager om kamp mod de ’vantro’ var understreget.

Terrortruslen uændret

De to brødre var blandt dem, der søndag blev anholdt i Danmark, skriver Spiegel. Deres 40-årige storebror blev anholdt i Dietzenbach i den tyske delstat Hessen og sidder nu varetægtsfængslet.

Ifølge PET er terrortruslen mod Danmark stadig alvorlig, og den aktuelle sag ændrer ikke ved efterretningstjenestens trusselsvurdering.

»Det er vores opfattelse, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark«, skriver PET i pressemeddelelsen.

Opdateres