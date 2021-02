Lillejuleaften sendte regeringen en hård besked til ptsd-ramt piges mor

En dansk kvinde og hendes to små børn har i årevis forsøgt at få hjælp fra de danske myndigheder til at komme ud af den livsfarlige Al-Roj-lejr i Syrien. Under den tidligere V-LA-K-regering var man allerede i 2017 langt i bestræbelserne på at evakuere kvinden og børnene.

Men 23. december 2020 indløb der besked fra den socialdemokratiske regering om, at hun ikke skal forvente nogen som helst hjælp fra den danske stat. Dermed tyder det også på, at kvindens 4-årige datter, der sidste år blev diagnosticeret med posttraumatisk stress (ptsd), ikke foreløbig kommer ud af den berygtede lejr.

Det fremgår af et fortroligstemplet svar, som udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sendte til Folketinget 26. januar i år, og som Politiken er i besiddelse af.

»I den konkrete sag har Udenrigsministeriet 23. december 2020 meddelt den pågældende kvinde, at hendes adgang til bistand fra udenrigstjenesten på det foreliggende grundlag bør afskæres i den nuværende situation«, skriver Kofod.

Flere danskere og deres børn opholder sig for tiden i lejrene Al-Roj og Al-Hol i det nordøstlige Syrien, mens kurdiske styrker bevogter dem. Det præcise antal kendes ikke, men op mod 25 børn med tilknytning til Danmark menes at befinde sig i lejrene. Deres mødre holdes fanget, fordi de har været en del af Islamisk Stat, der forsøgte at opbygge et kalifat i Syrien, men som siden blev nedkæmpet.