Det handler om liv og død for Susan: Hun sover med mobiltelefonen under hovedpuden

For Susan Toft-Nielsen er coronavaccinationen et spørgsmål om liv eller død. Siden hun tilbage midt i januar blev indstillet til at modtage en vaccination grundet sin kræftdiagnose, har hun derfor sovet med mobiltelefonen under sin hovedpude. På den måde er hun klar til straks at styrte ind til computeren og bestille en tid til vaccinationen, så snart invitationen tikker ind på hendes e-post.

Men om to dage er der gået en måned, siden hendes læge indstillede hende til at få en vaccination. Og hun har stadig ikke hørt et ord fra sundhedsmyndighederne.

»Luften er ved at slippe ud af den ballon af tålmodighed, man har levet i. De siger, at de vil vaccinere dem, som ville tage meget plads på hospitalerne. Og jeg ville være en meget krævende coronapatient med min sygdom, så derfor forstår jeg ikke prioriteringen«, siger den 78-årige kræftpatient.

Susan Toft-Nielsen har i 2,5 år været diagnosticeret med lungekræft. For at aktivere sine lunger puster hun hver dag i en såkaldt pepfløjte, der yder lungerne modstand, når man trækker vejret i den, og derved reducerer mængden af slim og træner musklerne.

»På den måde forsøger jeg at forberede mine lunger på, at de måske kunne blive angrebet af coronavirus«, siger hun.