Hvor stor er risikoen ved at gå i butikker og til sport? Statens Serum Institut har undersøgt det

Der er ingen øget risiko for at få corona ved at gå i butikker, gå på cafe eller restaurant eller ved at deltage i udendørs sportsaktiviteter.

Risikoen for at blive smittet med coronavirus er heller ikke større ved at bruge den offentlige transport eller deltage i mindre private sammenkomster, hvis man vel at mærke følger de generelle anbefalinger og restriktioner, som var gældende, før regeringen skred til den omfattende nedlukning af samfundet i begyndelsen af december.

Det fremgår af en særlig undersøgelse, som Statens Serum Institut har foretaget ved at interviewe 300 personer i alderen 18 til 65 år, som var blevet smittet med corona i slutningen af november og begyndelsen af december, og sammenholde det med en kontrolgruppe, der ikke var blevet smittet.