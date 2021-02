Jeg har spist min sidste hakkedreng

Maden i mit barndomshjem havde ikke opnået mange kokkehuer blandt nutidens anmeldere. I 1970’erne hørte det til undtagelsen, at forkælede fædre hjalp til i køkkenet, og min mor havde for travlt med sit arbejde til at gå op i finere madlavning. Faktisk lod hun til at være ret ligeglad.

Middagen blev, som den blev, og ugens højdepunkt var, når jeg blev sendt på cykel ned til det nyligt nedlagte Shin Shin China på Peter Bangs Vej efter forårsruller og pomfritter, og måltidet blev altid rundet af med Peach Melba-yoghurt.

Kun når der kom gæster på besøg, forsøgte min mor sig med mere avancerede retter. Med blandet succes. Engang serverede hun kogt torsk, hvor vandet stod op i stuen som i Trevi-fontænen, og bridgeklubben frabad sig hendes isvafler med flødebolle til dessert.

De fattige evner ligger til familien, men i dag tager vi arven efter min farmors hamburgerryg og legendarisk udkogte kartofler fra den afslappede side, for som den amerikanske forfatter James McBride har udtalt: »Mad interesserer mig ikke. Det er bare brændstof«.