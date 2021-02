Læger har opkrævet millioner af skattekroner for at sende ligegyldige mails til borgerne

Landets praktiserende læger har i stort omfang sendt mails til patienter om negative svar på coronatests, som borgerne allerede én gang før har fået fra det offentlige. For hver meddelelse har lægen opkrævet knap 46 kroner, og det løber op i en millionregning for regionerne.

Regningerne er udstedt, selv om lægerne som »altovervejende udgangspunkt« og »hovedregel«, ikke skal orientere deres patienter om negative testsvar. De booker nemlig tests i det såkaldte samfundsspor uden om lægen og får selv direkte besked via sundhed.dk.

»Jeg har ikke brug for den besked, og jeg har ikke bedt om den. Og det trigger mig, at min læge så oven i købet fakturerer regionen for ydelsen. Hvorfor skal nogen have lov til bare at stikke snablen ned i vores fælles pengekasse på den måde«, siger John Overmark Hansen, en 51-årig arbejdsmiljøkonsulent fra København.

Fire gange i 2020 blev han PCR-testet. Fire gange modtog han det samme standardsvar fra lægen om en negativ test, og for de fire ydelser har lægen sendt en regning til regionen på i alt 183,38 kr.