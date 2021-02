Johns læge tog sig betalt for meningsløse mails: »Skatten skal da ikke bruges på, at min læge vil have sig en ny carport«

John Overmark Hansen har, som han selv formulerer det, fået lidt ondt i sin moralske blindtarm. Normalt ville han opsøge sin læge for at få afklaret smerter, men da hans kvababbelser udspringer af lægens adfærd, er John Overmark Hansen gået til Politiken i stedet.

Den 51-årige arbejdsmiljøkonsulent fra Nørrebro i København har i kraft af sit arbejde og sine erhvervsrelaterede rejser ladet sig coronateste fire gange i 2020. I alle tilfælde har han tilmeldt sig PCR-testen via det såkaldte samfundsspor i en proces, som hans læge ikke var involveret i.

Efter testningen er svaret gået til ham via sundhed.dk, hvor han kunne læse, at testen heldigvis var negativ. Men i alle fire tilfælde – i juli, august og to gange i november – har han derudover modtaget en standardbesked fra lægen: »Coronaprøven er negativ. Venlig hilsen...«. For hver besked har lægen opkrævet knap 46 kroner.