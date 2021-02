Anden halvleg: Af jord er du kommet, i vand skal du døbes

Jeg har lige solgt vores tomme flasker. Det var så indbringende, at vi havde råd til at renovere kælderen. Så nu har to håndværkere knust betongulvet og er begyndt at grave den lerede undergrund ud.

Resultatet er en række big bags på fortovet, som snildt ville kunne fylde Københavns nye Lynetteholm, og som vores naboer vist er meget glade for som en slags naturlig forhindring, når de er ude at coronamotionere.