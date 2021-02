Testudbyder kørte forgæves ud 741 gange: Lærere, pædagoger og sosu'er møder ikke op til kviktests

Mens udbrud rundtomkring i landet nu lukker skoler og daginstitutioner ned på stribe, står de testcentre og mobile testenheder, der skal holde landet åbent, ofte tomme hen.

I mere end hver fjerde tilfælde dukker der ingen mennesker op, når den private testudbyder Carelink ankommer med en testbil og testpersonale til en vuggestue, børnehave, et bosted eller et plejecenter. Carelink står for testningen i Region Syddanmark, der dækker hårdt ramte byer som Kolding, Fredericia og Aabenraa.

»Vi har kørt 741 ’nulture’ de første to uger af februar. Det vil sige en tur, hvor vi kører ud i bil og stiller op med testpersonale et sted, og hvor ingen lader sig teste. Det har været meget ineffektivt«, siger Brian Rosenberg, administrerende direktør i Carelink, som har kørt i alt 2.556 ture i perioden, og dermed kørte forgæves 28 procent af gangene.

Det er et billede, der bekræftes af andre testudbydere. Kun omkring 30-50 procent af de medarbejdere, der er bestilt til at lade sig teste, dukker op ifølge Falck, og SOS Danmark har tidligere anslået, at blot 10-20 procent af de ansatte på plejehjem møder op og lader sig teste. Oplevelsen deles af en række kommuner, Politiken har talt med.

Det sår tvivl om regeringens strategi, hvor massiv brug af kviktests nu skal være et af de vigtigste værktøjer til at åbne samfundet.