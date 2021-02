Regeringen i mindretal: Politisk flertal kræver nye forhandlinger om kontroversiel epidemilov

Uro omkring tvangsindgreb og forhastet lovarbejde får nu et flertal uden om regeringen til at kræve, at regeringens forslag til epidemiloven revideres. Det sker samtidig med, at Folketinget har ryggen mod muren for at vedtage en epidemilov i denne uge, inden den midlertidige epidemilov fra sidste år automatisk ophører 1. marts.

Hvis ikke Folketinget vedtager en ny epidemilov i denne uge, ophører alle restriktioner under den nuværende lov med at eksistere 1. marts. Derfor forventes et bredt flertal at vedtage loven. Men bekymringer om lovforslaget, som blandt andet er afdækket i Politiken og Jyllands-Posten de seneste dage, får nu Folketingets næststørste parti til at kræve nye drøftelser.

Venstre har i sidste øjeblik fremsat et ændringsforslag, der pålægger regeringen at indkalde til nye forhandlinger senest 15. oktober. Her foreslår Venstre ifølge et udkast, Politiken har set, at »Sundhedsministeren fremsætter senest den 15. oktober 2021 forslag om revision af epidemiloven«.

Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Radikale oplyser til Politiken, at partiet bakker op om Venstres forslag. Det gør Konservative også, skriver Jyllands-Posten. Dermed er der i sidste øjeblik dannet flertal uden om regeringen for at revidere lovforslaget til efteråret.

»Det har jo været en presset proces med et meget omfattende lovarbejde. Og til sidst har det været et meget sammenpresset forløb, hvor der er kommet mange ændringsforslag, og så er risikoen jo, at alt ikke er helt gennemtænkt. Vi skal sikre os, at kvaliteten er i orden, og derfor synes vi kun, det er fornuftigt, at vi skal kigge loven efter i sømmene til efteråret«, siger Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund.