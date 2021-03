Regioner i oprør efter kaos: Gør det nemt, vacciner efter alder

Tag nu ved lære af det aktuelle kaos, og skift spor i udrulningen af vacciner. Sådan lyder den kraftige appel fra Danske Regioner, som udfører regeringens plan for at prioritere coronavaccinerne ud fra 12 definerede målgrupper.

»Det er helt åbenlyst, at denne proces med alt for mange forvirrede og frustrerede ældre, sårbare og pårørende ikke har været god nok. Vores ønske er et sporskifte i vaccinationsindsatsen. Når vi er igennem de nuværende grupper – ned til gruppe 6 – så bør vi indføre et system, hvor du som borger ikke er i tvivl om, hvornår det er din tur«, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

Regionerne appellerer til en udrulning, som vil være defineret ud fra borgernes alder. Begyndende med de ældste vil man således indkalde én til flere årgange ad gangen, afhængigt af tilgængelige doser.





De seneste uger har der været talrige beretninger om ældre og sårbare i risikogruppen, som ikke har fået vaccineinvitation. Og af de inviterede har mange løbet panden mod et dysfunktionelt bookingsystem, mens andre har skullet fragte sig til et vaccinationscenter mange kilometer væk fra egen bopæl.

Sundhedsvæsnet har de seneste mange uger oplevet et stormløb af frustrerede og forvirrede patienter og pårørende. De efterlyser svar på, hvornår de kan komme til, eller hvorfor de er siet fra den målgruppe 5, som er defineret til at favne udvalgte personer med »med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb«.