Anden halvleg: Hvorfor få en smertefuld tatovering, når man kan have ondt af sig selv i stedet?

Klokken 19.52 Rønne downtown mandag, coronaåbning på Bornholm. Jeg skulle lige ned i Store Torvegade og have noget at spise.

Her så jeg et rørende tableau gennem et stort vindue, hvor frisørsalonens lys blev reflekteret i brostenene på den mørke gade. Et Edward Hopper-agtigt syn af ensomhed. Hvem er jeg og hvorfor. Og hvad får jeg for det?

Bag frisørstolen står en mand, der prøver at holde liv i sin forretning. Manden i stolen prøver at holde fast i ideen om at have hår. For sådan er det for langt de fleste af os. Pludselig er der mere skæg end hår. Og mere hår i ørerne end skæg.