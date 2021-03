Tænketank: Ny øremærket barsel til far vil ikke hjælpe mor ret meget

Et stærkt omdiskuteret EU-direktiv, som tvinger Danmark til at øremærke barsel til fædre, vil kun have ringe effekt på ligestillingen. Sådan konkluderer en ny analyse fra tænketanken Kraka, som har undersøgt mønstre i danske fædres barselsperioder.

Danmark skal ifølge EU-direktivet øremærke to måneders barsel til fædre, og tager far ikke barsel i de fulde to måneder, går noget af barslen så at sige til spilde.

Direktivet er et forsøg på via øremærket barsel at skabe mere ligestilling mellem mænd og kvinder, hvor kvinders markant længere barselsperioder har fået en stor del af skylden for at holde mor på en dårligere løn end far.

»Vi kan se i analysen, at danske mænd allerede nu er forholdsvis tæt på at holde de to måneders barsel, så reelt vil effekten på ligestillingen nok være meget lille. I hvert fald så længe, at vi ser på lønnen«, siger analysechef i Kraka, Jesper Kühl.