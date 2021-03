Mobning blandt overlæger peger på »stort problem« på hospitalerne

Nye tal peger på, at arbejdsmiljøet på landets hospitaler (stadig) halter. På et halvt år har hver 10. af landets overlæger følt sig mobbet af kolleger, viser en aktuel undersøgelse fra Overlægeforeningen. I alt fortæller 17 procent af deltagerne i undersøgelsen, at de har følt sig krænket.

Dermed er billedet nogenlunde det samme som i 2014 og 2017, hvor en lignende undersøgelse blev gennemført. I år er landets overlæger desuden for første gang blevet spurgt, om de oplever seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Det har to procent af mændene og en procent af kvinderne svaret »ja« til.

»Det er jo små tal, men det er opsigtsvækkende i den forstand, at det rokker ved vores opfattelse af, at sexchikane kun er noget, kvinder bliver udsat for«, siger Lisbeth Lintz, der er formand for Overlægeforeningen.

Lisbeth Lintz understreger, at alle former for chikane er uacceptable, og at det vedvarende problem med mobning tyder på, at ledelserne på hospitalerne har en opgave foran sig for at forbedre arbejdsmiljøet.

»Som overlæger er vi i toppen af hierarkiet i hospitalsvæsenet. Hvis så mange i overlægeflokken oplever krænkelser, indikerer det, at der er et ret stort problem i hospitalsvæsenet«, siger Lisbeth Lintz og fortsætter.