Forvirringen er total: Sundhedsstyrelsen varsler ny udrulning af vacciner efter alder – men har gjort regning uden vært

På forsiden af Politiken i torsdags kom Danske Regioner med en opsigtsvækkende appel til regeringen og sundhedsmyndighederne om at effektivisere vaccineudrulningen ved fremover at give befolkningen stik efter alder. Siden har Sundhedsstyrelsen i over fem døgn afvist at udtale sig om regionernes opsang og henvist til Sundhedsministeriet for en kommentar.

Ifølge centrale kilder er sundhedsmyndighederne helt enige med regionerne – og Praktiserende Lægers Organisation i øvrigt - om nødvendigheden i at lave dette sporskifte i vaccineudrulningen. Og denne enighed er faktisk allerede blevet meldt ud til offentligheden.

I Sundhedsstyrelsens liveudsendelse på Facebook i onsdags ’Spørg om covid-vaccinerne’ sagde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at beslutningen om at ændre udrulningen allerede er truffet:

»Vi har haft nogle problemer med gruppe 5 (udvalgte patienter med særligt øget risiko, red.), og der er vi helt enige om at vi skal være meget skarpere i forhold til visitation til gruppe 5. Og så skal vi fremadrettet have fokus på de store grupper og køre efter alder, så det er det, vi kommer til. Særligt når der kommer mange vacciner ind, der er vi nødt til at have en retfærdig og sundhedsmæssig faglig korrekt vurdering, og det bliver så efter alder«, sagde Søren Brostrøm.