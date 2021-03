For første gang i flere år var der færre voldsofre i 2020: Det er en »positiv bivirkning« ved nedlukningen

Både fysisk og psykisk kan det have store konsekvenser at blive pandet ned i nattelivet eller på anden måde blive udsat for vold.

Derfor vækker en ny opgørelse over antallet af voldsofre fra Danmarks Statistik glæde hos nogle af dem, der arbejder med at hjælpe landets voldsofre og forebygge vold.

For første gang i en årrække blev der sidste år registreret færre voldsofre sammenlignet med året før. Faldet var på fire procent og betød, at der sidste år blev registreret 28.186 ofre for vold herhjemme.

»Vi vil jo helst være overflødige, så det er dejligt, at der er færre voldsofre«, siger Henrik Munkholm, sekretariatsleder i foreningen Hjælp Voldsofre, der med en bevilling fra finansloven blandt andet hjælper ofre for vold og voldtægt med at få psykolog- og advokatbistand.

Især den simple vold, som er en overtrædelse af straffelovens paragraf 244, hvor ofret typisk bliver slået, skubbet, sparket eller får kastet noget i hovedet, tog et dyk i 2020.