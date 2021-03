PET vil igen fjerne ansøgere, kort før de skulle have haft dansk statsborgerskab

Endnu en gang vil Politiets Efterretningstjeneste nu i fortrolighed blokere for, at ansøgere om dansk statsborgerskab får det nu. I stedet bør de ifølge tjenesten udelukkes fra at få statsborgerskab i foreløbig fem år.

Konkret handler det ifølge Politikens oplysninger om to personer, der sådan set opfylder betingelserne for at få indfødsret. De har også allerede har fået brev om, at de er på det lovforslag, der efter planen fremsættes til april med navnene på en lang række nye statsborgere.

Men her på falderebet har PET altså advaret om, at de vurderes at kunne være til fare for landets sikkerhed. Formelt skal Folketingets Indfødsretsudvalg stemme om, hvorvidt Folketinget skal følge PET’s råd om at udskyde statsborgerskab til de to i foreløbig fem år, men det plejer et flertal i udvalget at tilslutte sig, når PET anbefaler det.