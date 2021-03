Kristian Madsen: Desperat Kofod kan ikke ryste aben af sig

En livsfarlig politisk abe slæber sig op ad trapperne i Udenrigsministeriet med kurs mod Jeppe Kofods (S) kontor for at tage plads på udenrigsministerens skuldre.

Den politiske blæst om udenrigsministeren hvirvlede op, efter at Ekstra Bladet forleden afslørede, at Folketinget ikke har modtaget oplysninger om, at børnene af danskere udrejst til kalifatet i Syriens lejre risikerer at blive kidnappet af islamister. De kan hjernevaske børnene til terrorister, der om et årti eller to kan stå i Kastrup Lufthavn med et rødbedefarvet pas.

Hidtil har sagen om børnene i Syrien set i en politisk prisme handlet om hensynet til børnene versus hensynet til Danmarks sikkerhed.

Ja, det er synd for de danske børn i lejrene, medgiver statsministeren. Men tager vi børnene hjem, kommer forældrene med, og de udgør så stor en sikkerhedsrisiko, at det ikke kan forsvares. Ekstra Bladets afsløringer understreger, at det reelt mere er et valg mellem en kortsigtet sikkerhedsrisiko i form af mødrene og en langsigtet risiko i form af deres radikaliserede børn.

Trods fornyet pres har statsministeren ikke givet sig en tomme. Hun vil ikke give ammunition til højrefløjens værdipolitiske kanoner vendt mod Socialdemokratiet, som Mette Frederiksen har gjort det til sit politiske projekt at gøre tavse.