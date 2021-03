Ekspert: En afgørelse i byretten kan bringe børnene hjem fra Syrien

Det behøver ikke være så kompliceret. En afgørelse i en dansk byret kan faktisk betyde, at børnene i syriske fangelejre kan komme hjem.

Synspunktet kommer fra professor i forvaltningsret Frederik Waage fra Syddansk Universitet. Han er ekspert i retssager mod det offentlige og mener, at der er gode chancer for de pårørende til børnene i Syrien – også i det danske justitsvæsen.

»Jeg mener, at børnene, deres forældre og bedsteforældre har brug for langt mere juridisk rådgivning, end de får nu. De er ikke retsløse – der er muligheder, og de skal prøves. De vil kunne få noget ud af gå til domstolene; det vil være den hurtigste og bedste løsning«, siger Frederik Waage.

Han mener, at artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention er den nøgle, der kan åbne danske domstole for syriensbørnene. Artiklen siger, at »ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller vanærende behandling eller straf«. Og efter Frederik Waages opfattelse, er det en form for tortur mod børn at anbringe dem i fangelejre som Al-Roj i Syrien.

»Forholdene i sådan en lejr kan meget vel falde ind under den artikel. Og danske domstole ikke bare kan, men skal behandle sager om brud på menneskerettighedskonventionen. Det er i strid med dansk lov at bryde dem, og derfor kan en byret tage sådan en sag. Det er ikke kun Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der kan tage den slags sager«, pointerer Frederik Waage.