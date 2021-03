Minister tager sig til hovedet efter afsløringer om Nemlig.com: »Der er flere, der forsøger sig med kreative ’fiksfakserier’, som det vi ser her«

Chaufførerne hos netgiganten Nemlig.com, der arbejder under voldsomt tidspres, er kørt ind i den politiske arena, hvor beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ser farlige tendenser i sagen. Flere ordførere overvejer lovmæssige indgreb for at standse en udvikling, der kan være farlig for det danske arbejdsmarked.

»Først og fremmest må man virkelig tage sig til hovedet i forundring over, at en branche, som generelt har stor fremgang og har haft markant vækst under coronakrisen, føler behov for at behandle sine ansatte eller underleverandører på den her måde. Det er desværre ikke bare et dansk fænomen, men noget vi også ser hos for eksempel Amazon i USA. Her har de ansatte fået forbedret forhold ved at organisere sig og stå sammen og det er vejen frem«, mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Både han og ordførerne på arbejdsmarkedsområdet fra andre partier reagerer på Politikens afsløringer af forholdene for chauffører tilknyttet Nemlig.com. Chaufførerne for netsupermarkedet arbejder under så voldsomt tidspres, at de må bryde trafikregler og slæbe meget tunge partier med varer op ad trapper til kunder for at nå det til den fastsatte tid. Gør de ikke det, kan der falde interne bøder, som af og til overstiger daglønnen.