Kilder til Politiken: En større genåbningsplan mandag aften er realistisk

Allerede mandag aften kan der ligge en plan for den kommende genåbning af Danmark. Det vurderer forhandlingskilder på Christiansborg over for Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard.

»De indikerer, at der er en stor utålmodig blandt partierne i både rød og blå blok, og at det er realistisk med en større genåbningsaftale allerede i aften«, siger Anders Bæksgaard, men tager også forbehold.

»Når vi ved, at statsminister Mette Frederiksen (S) vil gå langt for et bredt flertal, så kan det naturligvis trække ud. Der er altid ting, man kan regne på en ekstra gang«.

Folketingets partier mødtes til forhandlinger i Statsministeriet klokken 12. Mødet har ingen ’bagkant’ og danskerne er stillet en genåbningsplan i udsigt senest tirsdag.