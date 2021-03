Fagbosser presser regeringen: Børnene må hjem

De 19 danske børn og deres mødre, der befinder sig i syriske fangelejre, skal hurtigst muligt bringes til Danmark. Sådan lyder et opråb fra en række fagforbund til regeringen.

Danmark har som samfund en forpligtelse til at sætte danske børns velbefindende først, og den forpligtelse lever den socialdemokratiske regering ikke op til, lyder kritikken.

»Det er en rigtig ærgerlig holdning, regeringen har indtaget, og at de ikke sætter børnenes tarv over alt andet. De grufulde oplevelser og de traumer, som de børn måtte få, hvor de er lige nu, har det med at sætte sig, og det er rigtig vigtigt, at vi får håndteret det«, siger sektorformand i FOA Pia Nielsen, der udtaler sig på vegne af forbundets politiske ledelse og hovedbestyrelse.