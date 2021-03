Ekspert: Justitsministeriet gav politiet ordre til ulovlig aflivning

Det var Justitsministeriet, der gav Rigspolitiet instruks om at lede arbejdet med at aflive alle minkbesætninger i Danmark, selv om der ikke var lovhjemmel til det.

Det fremgår af en besvarelse fra Rigspolitiet på en anmodning fra Politiken om aktindsigt.

På pressemødet 4. november, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte, at regeringen havde besluttet at aflive alle mink, sagde rigspolitichef Thorkild Fogde, at »politiet var blevet bedt om at sætte sig i spidsen« for arbejdet.

Da det senere kom frem, at der ikke var lovhjemmel til aflivningen, var det ikke mindst Rigspolitiet, der blev udsat for kritik for at have gennemført den ulovlige ordre. Justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde, at Rigspolitiets rolle burde undersøges nærmere, og rigspolitichefen måtte udsende en pressemeddelelse, hvor han afviste, at han »bevidst skulle have tilsidesat loven«.

Statsministeriet har afvist at oplyse, hvordan regeringens beslutning blev meddelt til andre ministerier. Regeringen har mørkelagt sagen og afvist alle anmodninger om aktindsigt med den begrundelse, at den skal undersøges af en kommission.