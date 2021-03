Politiken erfarer: AstraZeneca-vaccinen suspenderes i yderligere tre uger

Sundhedsstyrelsen vælger at suspendere AstraZeneca-vaccinen i tre uger mere, erfarer Politiken fra tre kilder.

Det sker, mens andre europæiske lande genoptager brug af vaccinen, der har været kædet sammen med alvorlige, men særdeles sjældne blodpropper.

Det betyder, at lige under 180.000 danskere ikke vil få deres første eller andet stik de kommende tre uger, som det ellers var planlagt.

Hvilke konsekvenser, det har for vaccinationskalenderen, er endnu uklart.

»Vi har jo stadig vaccinerne, og kan blot vaccinere flere mennesker med AstraZeneca-vaccinen, hvis den skal bruges igen«, siger professor Camilla Foged fra Institut for Farmaci ved Københavns Universitet.

AstraZenecas vaccine blev suspenderet af Sundhedsstyrelsen i to uger torsdag 11. marts efter rapporter om særlige blodpropper i flere europæiske lande, og efter at en 60-årig kvinde døde af en blodprop efter at have fået vaccinen.

Blodpropper er almindelige, men sygdomsbilledet var usædvanligt. Mindst ni er døde i EU med en kombination af usædvanlige blodpropper og lav blodpladetal efter at have fået vaccinen, og flertallet er yngre kvinder under 55 år. Men Det Europæiske Lægemiddelagentur har vurderet, at vaccinens fordele opvejer ulemper, og undersøger fortsat sagen.

Fortsættes suspendering af AstraZeneca ud over de tre uger, vil det få klare konsekvenser for den danske vaccineplan, og rykker også ved forudsætningerne i myndighedernes modelberegninger om smitte og indlæggelser, og dermed potentielt den langsigtede genåbningsplan.

Sundhedsmyndighederne i Danmark, Norge og Sverige arbejder traditionelt tæt sammen, og netop de tre lande er de eneste, der fortsat holder vaccinen på pause, efter at en række europæiske lande har genoptaget vaccinationen. Det er ikke klart, om Norge og Sverige vil genoptage brugen.

Finland og Island har derimod genoptaget brugen af vaccinen, men giver den udelukkende til grupper i befolkningen, der ikke vurderes at være i risikogruppen for de ekstrem sjældne blodpropper. I Finland gives vaccinen nu kun til folk over 65 år, i Island til folk over 70 år.

