Venstre: Tag magten fra kommuner, der svigter udsatte børn

Kommunerne begår så mange fejl i håndteringen af udsatte børn, at der må skrappere midler i brug for at komme fejlene til livs. Det mener partiet Venstre, som vil have, at staten fremover skal kunne sætte kommuner under administration, hvis de ikke lever op til loven på børne- og familieområdet.

Venstre foreslår konkret, at staten i form af Socialstyrelsen kan indsætte en taskforce, som i en periode overtager sager, hvor det skal vurderes, om et udsat barn skal blive boende hjemme eller ej.

»Det har for længe været sådan, at der ingen konsekvens har været for kommunerne, hvis ikke de har levet op til krav om blandt andet trivsel og retssikkerhed«, siger Venstres ordfører, Hans Andersen.