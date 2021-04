Kun få cafeer og restauranter vil åbne under »dybt ulogisk« krav om coronapas

Fra 21. april vil reglerne for borgernes færden og indtagelse af mad og drikkevarer udendørs se ud som følger: Ved en pølsevogn kan du stå og nyde en ristet med det hele uden at skulle vise coronapas. Du kan gå i 7-Eleven eller andetsteds og købe take away-mad eller -drikke, for så at sætte dig med ni andre ved offentlige bænke. Men hvis du vil sidde på en fortovscafé og spise en sandwich eller drikke en fadøl, skal du fremvise et coronapas med dokumentation for en negativ coronatest, nyligt overstået smitte eller vaccination.

»Efter min opfattelse er det en dybt ulogisk restriktion. Kæden springer af i forhold til, hvad myndighederne her beder os om, og hvad befolkningen finder rimeligt og logisk«, siger professor emeritus i epidemiologi Thorkild I. A. Sørensen fra Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet.

»Når man er udenfor, er der ekstremt lav risiko for at blive smittet; det er velkendt for luftbårne virusinfektioner og har vist sig også at holde stik for coronavirus. Ved udeservering, når man oven i købet sidder med afstand til andre selskaber, er det helt åbenlyst, at smitterisikoen er utrolig lav. Problemet ved denne ulogiske restriktion er, at det griber ind i vores sociale liv – befolkningens mulighed for det helt fundamentalt menneskelige i at dele et måltid sammen – ligesom det griber ind i nødlidende erhvervsdrivendes mulighed for at drive deres erhverv«, siger Thorkild I. A. Sørensen.

Hvis befolkningen går og glæder sig til kolde fadøl og lune retter fra fortovscafeer og restauranter fra 21. april, vil mange blive skuffede, siger Danmarks Restauranter og Caféer. På et møde torsdag lød det eksempelvis fra et netværk af restauratører i Skanderborg, at ingen regner med at åbne for udeservering, som det ser ud nu, selv om det på papiret bliver tilladt:

»Jeg tror desværre ikke, at særlig mange kommer til at åbne 21. april, og dem, der gør, kommer ikke til at tjene penge på det«, siger politisk chef Freja Brandhøj.